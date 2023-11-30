'Eksik' 8 Aralık'ta Baba Sahne'de

Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca’nın birlikte rol aldığı 'Eksik' oyunu, annesinin komada olduğunu haber vermek için yanında kız arkadaşıyla birlikte, babasının Datça’daki çiftlik evine giden Metin’in burada yaşadığı yüzleşmeleri, aile içi hesaplaşmaları ve açığa çıkan sırları hem hüzünlü hem de güldüren bir dille sahneye taşıyor.

İlişkilerindeki eksikliklerin altını çizen güçlü metniyle dikkat çeken oyun, hem herkesin haklı olduğu hem de kimsenin haklı olmadığı bir hikâye anlatıyor. Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği oyun, 8 Aralık Cuma akşamı 20.30’da Baba Sahne’de seyirciyle buluşacak.

'Eksik'in biletleri tiyatrolar.com.tr’den, babasahne.com’dan ve Baba Sahne gişesinden temin edilebilir.