Ekvator Ginesi nerede, hangi kıtada yer alır? Ekvator Ginesi başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir? Sahip olduğu adalar ve ana karası olarak iki ayrı bölümden oluşan bir ülke olan Ekvator Ginesi, 1963 yılında özerklik; 1968 yılında ise tam bağımsızlığını kazanmıştır. Ekvatora olan yakınlığı sebebiyle bu ismi almış olan ülkede, tropik iklim hakimdir ve Ekvator Ginesi toprakları bu iklim sebebiyle yıl boyunca bol yağış almaktadır. İklimine paralel olarak tropikal bir bitki örtüsü ile de kaplı olan Ekvator Ginesi hangi kıtada yer almaktadır? Ekvator Ginesi başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Birçok Afrika ülkesinin aksine tek bir etnik unsurun nüfus içinde büyük bir çoğunluğa sahip olduğu Ekvator Ginesi’nde, nüfusun yaklaşık %60’ı 24 yaş altı gençlerden oluşmaktadır. Peki, Ekvator Ginesi nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Ekvator Ginesi bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar...

Ekvator Ginesi Nerede?

Ekvator Ginesi hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Atlantik Okyanusu’nun hemen kıyısında konumlanmış bir ülke olan Ekvator Ginesi’nin anakarası; kuzeyde Kamerun, batıda Gine Körfezi, güney ve doğusunda Gabon ile komşudur.

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1400’lü yılların sonunda doğru bölgeye gelen Portekizli denizciler aracılığıyla kısa bir süre içinde bir Portekiz sömürgesine dönüşen Ekvator Ginesi; 18. yüzyıla kadar Portekiz egemenliğinde kalmış daha sonra ise Portekiz tarafından İspanya’ya devredilmiştir. 1904 yılından itibaren İspanyol Ginesi ismiyle anılmaya başlanan bu coğrafyanın bağımsızlığını kazanması ise 1968 yılında gerçekleşmiştir. 1963 yılında İspanya karşısında bir özerkliğe kavuşan Ekvator Ginesi, 1968 yılında ise tam bağımsızlığa kavuşmuştur.

Ekvator Ginesi Başkenti

Atlantik Okyanusu’nun kıyısındaki bir Afrika devleti olan Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’dur. Ülkenin anakarası dışındaki Bioko adası üzerine yer alan bu şehir, başkent olmasının yanında ülkenin en büyük ikinci şehri olmasıyla da öne çıkmaktadır. Ekonomisi balıkçılık ve ticarete dayalı bir şehir olan Malabo; bir diğer önemli gelir kaynağı ise turizmdir. Gine Körfezi üzerinde yer alan bir ada olması sebebiyle şehre gelen turist sayısı her geçen yıl artmakta ve Malabo ülkenin önemli turizm merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Ekvator Ginesi Nüfusu

2023 verilerine göre Ekvator Ginesi’nin nüfusu 1 milyon 400 bin kişiden meydana gelmektedir. Etnik açıdan büyük bir çeşitlilik gösteren diğer Afrika ülkelerinden farklı olarak tek bir etnik grubun çoğunlukta olduğu Ekvator Gine’sinde nüfusun neredeyse %86’sını Fanglar oluşturmaktadır. Fangların dışında Bubiler ve Mdowelerin de yaşamakta olduğu Ekvator Ginesi’nde, İspanya ve Fransızca olmak üzere iki resmi dil kullanılmaktadır.

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Ekvator Ginesi Para Birimi

Ekvator Ginesi’nde kullanılan resmi para birimin adı Orta Afrika frangıdır. Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo ve Gabon gibi farklı Afrika ülkelerinin de kullanmakta olduğu bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kısaltması ise XAF’tır.

Ekvator Ginesi Bayrağının Anlamı

İlk kez 1968 yılında kullanılan ve 1979 yılında üzerinde yapılan değişikliklerle son halini Ekvator Ginesi bayrağı yeşil, beyaz ve kırmızı renkten oluşturulmuş üç yatay şeritten, bu üç şeridin solunda yer alan mavi bir üçgenden ve beyaz şerit üzerindeki bir armadan meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan renklerden olan yeşil ülkenin ormanlarını, beyaz barışı, kırmızı renk ise bağımsızlık duygusunu sembolize etmektedir. Sol köşesinde yer alan mavi üçgenle de ülkenin anakarasını ve adalarını işaret eden Ekvator Ginesi bayrağındaki arma ise devletin resmi armasıdır.

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Ekvator Ginesi Şehirleri

İdari açıdan 7 bölgeye ayrılmış olan Ekvator Ginesi’nde 31 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Malabo

Bata

Luba

Cogo

Nsok

Ekvator Ginesi Türkiye Saat Farkı

Ekvator Ginesi ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati Ekvator Ginesi’nden 2 saat daha ileridedir.

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