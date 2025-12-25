Habertürk
        El konulan cennet papağanı yavrularına doğal yaşam parkında bakılıyor

        El konulan cennet papağanı yavrularına doğal yaşam parkında bakılıyor

        Antalya'da belgesiz bir şekilde satılmaya çalışıldığı için el konulan cennet papağanı yavrularına Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimler tarafından özenle bakılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:42 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:44
        El konulan cennet papağanı yavruları doğal yaşam parkında!
        Antalya'da bir kişinin belgesiz ve uygunsuz koşullarda çeşitli türlerde papağanlar sattığı ihbarı üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, belirlenen adreste bulunan kafeslerdeki 8'i yavru 24 papağana el koydu. Hayvanları belgesiz bir şekilde sattığı tespit edilen kişiye de Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 45 bin lira ceza uygulandı.

        Papağanlar, ekipler tarafından Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

        Yaşam parkının veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen papağanlar, karantinaya alındı.

        Erişkin papağanların karantina süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam parkında kendileri için oluşturulacak alana salınacağı belirtildi.

        Ele geçirilen 35 günlük 8 cennet papağanı yavrusuna da veteriner hekimlerce özenle bakılıyor.

        Uygun ışık ve sıcaklık değerlerinde tutulan ve 5 saatte bir şırınga aracılığıyla özel mamalarla beslenen papağan yavrularının tüyleri çıkmaya başladı.

        "YAVRULARIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında yurt dışından kaçak yollarla getirilen, evlerde beslenmesi yasak olan ve satışı yasak olmasına rağmen satışının yapıldığı belirlenen hayvanları, el konulması halinde koruma altında tuttuklarını belirtti.

        Bu kapsamda el konulan papağanları bakım altına aldıklarını ifade eden Demir, "Anne bakımına muhtaç olan 8 yavruya özel mama ile besleme yapıyoruz. Yavruların bağışıklık sistemlerini, davranışlarını, gelişimlerini özenle takip ediyoruz. Bütün ekip olarak yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için çaba gösteriyoruz. Yavruların şu an sağlık durumu iyi. Onlara en iyi şekilde ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

        Demir, yavru bakımında ilk günlerin çok kritik olduğuna dikkati çekerek, "Mama sıcaklığı, oda sıcaklığı çok önemli. Enfeksiyon kapmamaları için de koruma altında tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Demir, 2025 yılında 200'e yakın hayvanın "yediemin" olarak kendilerine bırakıldığını dile getirerek, bunların arasında en fazla yılan, maymun ve kuş türleri olduğunu kaydetti.

        #cennet papağanı yavruları
        #Antalya
