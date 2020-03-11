El temizleme jeli nasıl yapılır? El temizleme jeli malzemeleri ve yapılışı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülke genelinde temizlik seferberliği ilan edildi. Hijyen pazarında ücretler artınca evde en kolay el temizleme jeli hazırlanışı internette sıkça araştırılıyor. İşte detaylar...

EL TEMİZLEME JELİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

170 ml temiz su

2 sofra kaşığı doğal aloe vera jel

20 damla limon yağı

10 damla tarçın yağı

10 damla kekik yağı

10 okaliptus yağı

10 damla karanfil tomurcuğu yağı

Yapılışı

Kapaklı bir şişeye suyu ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine yağları damlatın ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işlemini oldu bittiye getirmemeniz, jelin kıvamı açısından önemli. İşte hepsi bu kadar, antibakteriyel jel kullanıma hazır! İster küçük şişelere doldurup yanınızda taşıyın, isterseniz evde tutun ama unutmayın, virüsler ve bakteriler en çok ellerden bulaşır. El hijyeni önemlidir