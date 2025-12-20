Habertürk
        Haberler Gündem Ela Rümeysa Cebeci ek ifade vermek üzere cezaevinden savcılığa getirildi.

        Ela Rümeysa Cebeci savcılıkta ek ifade verdi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci ek ifade vermek üzere cezaevinden savcılığa getirildi. İfadesi alınan Cebeci tekrar cezaevine gönderildi

        Giriş: 20.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:03
        Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi
        Soruşturma kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci, ek ifade vermek üzere cezaevinden savcılığa getirildi. Cebeci’nin, yürütülen soruşturma dosyasında ortaya çıkan yeni hususlar ya da açıklığa kavuşturulması istenen noktalar nedeniyle savcılıkça tekrar ifadesine başvurulduğu belirtildi.

        TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Soruşturma kapsamında ek ifadesi alınan Ela Rümeysa Cebeci, tutuklu bulunduğu ceza İnfaz Kurumu’na geri gönderildi.

        Ayrıntılar gelecek...

        FOTO: AA

