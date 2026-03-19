Elazığ bayram namazı saati 2026: Elazığ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Yılın ilk dini bayramı geldi çattı. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 20-21-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Bayramın ilk gününde milyonlarca Müslüman, sabahın ilk ışıklarıyla beraber camilerde buluşacak. Elazığ bayram namazı saati 2026 bu ilde ikamet eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. ''Elazığ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak?'' sorularına yanıt aranırken Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte, 20 Mart 2026 Elazığ bayram namazı vakti!
ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.
İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
Buna göre, Elazığ bayram namazı saati 06.57 olarak belirlendi.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.
Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
şeklinde niyet edilir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
1. Rekat:
İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahuekber" diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
Gizlice "Sübhaneke" okunur.
Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
İmam "Allahuekber" dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
İmam gizlice içinden "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan "Fatiha" ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "Sübhâne rabbiye’l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.
Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "Sübhâne rabbiye’l-â’lâ" denir.
İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha" ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rükûya gitmeden önce imamın "Allahuekber" demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır.
Son olarak 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
Rükû ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbenâ" duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.