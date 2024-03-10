Elazığ Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Gül hayatını kaybetti
Elazığ Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Gül, vefat etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gül için başsağlığı mesajı yayınladı
Giriş: 10.03.2024 - 01:28 Güncelleme: 10.03.2024 - 01:28
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Gül için başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından yayınladı. Tunç, "Elazığ Cumhuriyet Savcımız Burhanettin Gül’ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
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