Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilik destekleriyle Elazığ Müze Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, merkeze bağlı Tadım köyündeki kale ve höyükte geçen yıl başlatılan arkeolojik kazı sezonu kış koşulları nedeniyle sona erdi.

Bakanlık tarafından "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınan kale ve höyükte yürütülen kazılarda, bugüne kadar üç kutsal ocak, Nahçıvan tipli karaz çömlekler, günlük yaşamda kullanılan aletler, ok uçları, stilize heykelcikler, geometrik bezemeli tek kulplu testi, dağ keçisi bezemeli çömlekler, hububatın değişiminde kullanılan çeç damga mühür ile Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine tarihlendirilen 160x130 santimetre ebadında "boğa başlı sunak" bulundu.

REKLAM

Kale ve höyükte yürütülen kazılarda son olarak 7 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen taş mühür gün yüzüne çıkarıldı.

Mühür, Elazığ Arkeoloji Etnografya Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

Bu yıl kazılarda ortaya çıkarılan etütlük ve envanterlik eserler ile arkeolojik ve kültürel varlıkların restorasyonu, analiz ve yayın işleri Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yılın 12 ayı sürdürülüyor.

"TAŞ MÜHRÜN SAHİPLİK, MÜLKİYET VEYA KİMLİK TARZI BİR UNSUR OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR" Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, bu yıl kentte Tadım Kalesi ve Höyüğü, Harput ve Palu kaleleri ile Salkaya köyünde olmak üzere 4 farklı noktada arkeolojik kazı yapıldığını dile getirdi. Tadım Kalesi ve Höyüğü'ndeki kazılarda üst katmanlarda ilk etapta Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans ve M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan buluntular elde ettiklerini belirten Hatipoğlu, derinlere inildikçe elde edilen buluntuların kentin tarihini Neolotik Çağ'a kadar götürdüğünü söyledi. REKLAM Hatipoğlu, "Tadım Köy'ünde bulduğumuz buluntular arasında daha öncesinde kentte eşine rastlamadığımız bir taş mühür ortaya çıktı. Bu mührün sahiplik, mülkiyetle ilgili veya kimlik tarzı bir unsur olduğu değerlendiriliyor. Buna ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu, bölgemizde medeniyetin yaklaşık M.Ö. 7500'lü yıllara kadar uzandığına dair bir buluntu. Elde edilen tüm bu buluntular Elazığ'ın kadim zamanlardan itibaren bir yerleşim merkezi olduğunu bizlere gösteriyor" dedi. #resim#1327426# GELECEK YIL KAZI ALANININ GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR Salkaya köyünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan hayvan figürlerinin resmedildiği tarihi mozaik ile 70 metre güneyinde, yer altı görüntüleme radarıyla bir tarlada tespit edilen Roma Hamamı'nın da kentin tarihi zenginliğine değer kattığını dile getiren Hatipoğlu, jeoradar sonuçlarına göre gelecek yıl buradaki kazı alanını genişleteceklerini aktardı.