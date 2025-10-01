Habertürk
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 8 tutuklama

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı. Adreslerde, 2 kilo 548 gram metamfetamin, 467,68 gram sentetik kannabinoid, 18,65 gram esrar, 52 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 fişek ile hassas terazi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:30
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonları: 8 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27-29 Eylül tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, 2 kilo 548 gram metamfetamin, 467,68 gram sentetik kannabinoid, 18,65 gram esrar, 52 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

        Ekipler, bir otomobilin multimedya ekranının arkasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.

        Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'sine adli kontrol tedbiri uygulandı, 14'ü hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf: AA

