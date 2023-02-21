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Elazığ deprem haritası: İşte Elazığ'da deprem riski olan ilçeler

Kahramanmaraş'ta üst üste yaşanan yıkıcı depremlerin ardından acı bilançoya ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Deprem endişesi taşıyan kişiler tarafından son depremler, fay hattı sorgulamaları ve riskli ilçelere ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerden biri olan Elazığ'da yer alan fayları ve riskli ilçeleri haberimizde paylaştık. İşte Elazığ deprem haritası ile deprem riski olan ilçeler hakkında merak edilenler...

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  • ELAZIĞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Elazığ'da hangi fay hatları geçiyor? İşte 2023 Elazığ deprem riskli ve fay hattı üzerindeki ilçeler

    Elazığ deprem risk durumu ve diri fay hattından geçen ilçeler meydana gelen şiddetli depremlerin ardından gündeme geldi. Elazığ Kahramanmaraş depreminde hasar alan illerden biri oldu. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Elazığ'da Palu – Sincik Fay Zonu dikkat çekiyor. İşte Elazığ'dan geçen fay hatları ile riskli, risksiz olan ilçeler listesi...
  • ELAZIĞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Elazığ'da hangi fay hatları geçiyor? İşte 2023 Elazığ deprem riskli ve fay hattı üzerindeki ilçeler

    ELAZIĞ JEOLOJİK YAPI

    İnceleme  alanı Mesozoyik  başlarından itibaren  sürekli  tektonik  bakımdan  aktif olmuştur. Bu  aktivitenin  esası,  Geç  Triyas’ta, Anadolu  Levhası  ile  Arabistan  Levhasını birbirinden  ayıran  riftleşme  ile  Tetis Okyanusu’nun  oluşmaya  başlamasıdır.  Bu okyanusun  gelişimi  Geç  Triyas’tan  itibaren devam ederek Geç Kretase başlarında maksimum açılımına  erişmiş  ve  bu  zamandan  itibaren kuzeye, Avrasya Levhası’nın altına doğru eğimli bir yitimle kapanmaya başlamıştır. Bitlis–Pütürge Masifi  ile  Arabistan  Levhası arasındakinden  başka  Bitlis–Pütürge  Masifi  ile Keban–Malatya  Metamorfitleri  arasında  bir  de okyanus  kolu  mevcuttur.  Geç  Kretase başlarından  itibaren  her  ikisi  de  kapanmaya başlamış ve kuzeydeki kol Geç Kretase sonunda kapanmıştır.  Güneydeki  ana  okyanus  ise  Orta Miyosen’e  kadar  varlığını  sürdürmüş  ve  nihai kıta–kıta  çarpışması  ile  Paleotektonik  dönem sona ermiştir.

    Kıta-kıta  çarpışmasına  bağlı  olarak  Doğu Anadolu’da  yaklaşık  K–G  doğrultulu  sıkışma rejimi  başlamış  ve  önceleri  daha  çok  kıvrımlı deformasyonlarla  kıta  kabuğu kalınlaşmaları, daha sonra ise Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay  Sistemleri’nin  de  dahil  olduğu  kırıklı deformasyonlar meydana gelmiştir. Bu  deformasyonlar  nedeniyle  kuzey  ve güneydeki bloklar birbirine yaklaşırken, doğu ve batıdaki  bloklar  da  birbirlerinden  halen  yılda ortalama 0,5–2 cm kadar uzaklaşmaktadırlar.
  • ELAZIĞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Elazığ'da hangi fay hatları geçiyor? İşte 2023 Elazığ deprem riskli ve fay hattı üzerindeki ilçeler

    ELAZIĞ FAYI

    Elazığ  İl Merkezi Yerleşim Alanında yaklaşık D–B  doğrultusunda,  inceleme  alanı dışında KD–GB doğrultuda uzanmaktadır. Elazığ il merkezi yerleşim  alanında Abdullahpaşa  Mahallesi-Cumhuriyet  Mahallesi-Fırat Üniversitesi  kampusü-İzzetpaşa Mahallesi-Ulukent  Mahallesi-Doğukent Mahallesi güzergahından geçen bu fayın Elazığ fayı olarak isimlendirilmesi uygun  bulunmuştur. Arazi  incelemelerimiz ve bazı sondaj verileri de Elazığ  fayının  bölgede  D–B doğrultulu  ters fay nitelikli olduğunu ortaya koymaktadır. 
  • ELAZIĞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Elazığ'da hangi fay hatları geçiyor? İşte 2023 Elazığ deprem riskli ve fay hattı üzerindeki ilçeler

    Bununla beraber fayın yer yer normal fay özelliği gösterebileceği  ihtimali  de söz  konusudur.  Elazığ  Fayı  olarak adlandırdığımız bu fayın bir  segmentinin Karabakır  Formasyonu’nun  çakıltaşı–kumtaşı üyesini  kestiği belirlendiğinden  yaşının Üst Miyosen–Alt Pliyosen veya daha genç olması gerekir.
  • ELAZIĞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Elazığ'da hangi fay hatları geçiyor? İşte 2023 Elazığ deprem riskli ve fay hattı üzerindeki ilçeler

    PALU - SİNCİK FAY ZONU

    Palu–Sincik Fay Zonu  DAF' nın yaklaşık  145  km. uzunluğundaki bu  parçası  Palu  güneyinde  K600D  genel doğrultusundadır. Hazar Gölü–Sivrice–Doğanyol güzergâhından Şiro  Çayı  boyunca  uzanır  ve Sincik  kuzeyinde  belirginliğini  kaybeder. DAF-Hazar  Gölü  yöresi dışında dar bir zon halindedir. Palu–Sincik  Segmentinin  bir özelliği de, doğrusal uzanım göstermesidir.  

    Fay, Palu yöresinde Orta Eosen yaşlı Maden Karmaşığı ile kuzeydeki  Oligosen  yaşlı  Kırkgeçit Formasyonu’nu  ayırır.  Hazar  Gölü  KD’sunda Üst Kretase–Alt  Eosen  yaşlı  Hazar Karmaşığını keser.  Gölün  güneyinde  Maden  Karmaşığını keserek  GB  doğrultusunda  uzanır.  Sivrice civarında  Pliyo–Kuvaterner  yaşlı  yelpaze çökellerini denetler. 
  • ELAZIĞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Elazığ'da hangi fay hatları geçiyor? İşte 2023 Elazığ deprem riskli ve fay hattı üzerindeki ilçeler

    ELAZIĞ FAY HATTINDAKİ RİSKLİ İLÇELER

    Deprem Araştırma Dairesi Ankara haritasına göre; Elazığ'da Karakoçan, Palu, Kovancılar, Arıcak,Maden, Alacakaya, Sivrice bölgeleri birinci derece deprem bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • ELAZIĞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Elazığ'da hangi fay hatları geçiyor? İşte 2023 Elazığ deprem riskli ve fay hattı üzerindeki ilçeler

    ELAZIĞ FAY HATTI RİSK DURUMU

    Elazığı Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Fay sistemi özellikle, 21 Mayıs 1971 tarhinde Bingöl ve yöresini etkileyen, birçok can ve mal kaybına neden olan depremle dikkati çekmiştir.
  • ELAZIĞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Elazığ'da hangi fay hatları geçiyor? İşte 2023 Elazığ deprem riskli ve fay hattı üzerindeki ilçeler

    Fayın Karlova'dan başlayıp Bingöl, Palu, Hazar Gölü, Sincik, Çelikhan ve Gölbaşı'ndan geçerek yön değiştirdiğini, Hatay grabenini oluşturan faylarla devam ettiğini ve Ölüdeniz fayına birleştiğini belirtmektedir.

    Haber Elazığ İl Merkezi Yerleşim Alanının Depremselliği ve Kandilli Rasathanesi Elazığ Depremi makalelerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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