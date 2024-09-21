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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ haberleri | Doğalgaz 1 can aldı 2 kişi tedavi altında - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Doğalgaz 1 can aldı 2 kişi tedavi altında!

        Elazığ'ın Palu ilçesinde, doğalgaz sızıntısından zehirlenen aynı aileden 14 yaşındaki Can Yılmaz hayatını kaybederken, dedesi 82 yaşındaki Hacı Yılmaz ve 48 yaşındaki amcası Mehmet Yılmaz tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:09
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        Doğalgaz 1 can aldı 2 kişi tedavi altında!
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        Elazığ'da yürek yakan olay, Palu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı evde, doğalgaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince gaz sızıntısından etkilendikleri belirlenen Can Yılmaz (14), amcası Mehmet Yılmaz (48) ve dedesi Hacı Yılmaz (82) Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        14 YAŞINDAKİ GENÇ CAN VERDİ

        Can Yılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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