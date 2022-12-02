Elazığ'da emniyet binasına girmeye alkollü sürücü serbest bırakıldı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, dün akşam Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´ne girmeye çalışan ve havaya ateş açılarak durdurulan otomobilin alkollü sürücüsü M.U.M., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan otomobilin sürücüsü M.U.M., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Otomobilin sürücüsü M.U.M.'nin 'dur' ihtarına uymaması üzerine polis ekiplerince havaya ateş açıldı. Bunun üzerine otomobilini durdurup, araçtan inen sürücü M.U.M., gözaltına alındı.

'KENTE YENİ TAŞINDIM, YOLLARI BİLMİYORDUM'

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadesi alınmak üzere kendine gelmesi beklenen M.U.M.'nin akşam saatlerinde ifadesi alındı. Emniyette ifadesi alınan M.U.M., kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini ve yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söyledi. M.U.M., emniyetteki ifadesinin ardından alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

2022-12-02 18:35:35



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