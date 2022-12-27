Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı (3)

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POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elazığ'da, dün gece hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve çıkan arbedede polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Buruç Ilgar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yaralı polis memurunun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2022-12-27 19:00:12



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