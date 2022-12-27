Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı (3)

DHA

Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı (3)


POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Elazığ'da, dün gece hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve çıkan arbedede polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Buruç Ilgar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Yaralı polis memurunun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2022-12-27 19:00:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)POLİSİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı ...
(Görüntülü) HIRSIZLIĞA SUÇÜSTÜ YAPAN POLİS BIÇAKLANDI: 3 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HIRSIZLIĞA SUÇÜSTÜ YAPAN POLİS ...
Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Hırsızlığa suçüstü yapan polis bıçaklandı: 3 gözaltı
Elazığ'da hırsızlık ihbarına giden polis bıçaklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da hırsızlık ihbarına giden polis bıçaklandı
Elazığ Valisi Toraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Toraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Sivrice'ye mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Sivrice'ye mevsimin ilk karı yağdı
(Görüntülü) ELAZIĞ - FATİH ERBAKAN YENİDEN REFAH&#039;I İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ - FATİH ERBAKAN YENİDEN ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Elazığ'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Fatih Erbakan: Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacağız
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Yeniden Refah'ı iktidara taşıyacağız
Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.