Elazığ´daki depremin ardından kurulan mahallede muhtarlık seçimi



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 3 yıl önce meydana gelen depremin ardından kurulan Güneykent Mahallesi´nde muhtarlık seçimi yapılıyor. 10 bin 410 seçmenin bulunduğu mahallede 24 aday muhtarlık yarışı veriyor,

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1466 kişi ise yaralanmıştı. Depremin ardından 24 bin 388 konut planlanarak vatandaşlara rezerv alanlarda TOKİ aracılığıyla yeni evler yapıldı. Bu kapsamda kentin 41'inci mahallesi olarak kurulan Güneykent'te Yüksek Seçim Kurulu'nun onayı ile Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti Seçimi gerçekleştiriyor. Mahalleye kayıtlı 10 bin 410 seçmen, 3 bölgede kurulan 21 sandıkta 24 aday için oylarını kullanıyor.

Elazığ Valiliği İdari Denetim Müdürü ve Güneykent Mahallesi Muhtar Vekili Mukadder Karaaslan, "İlimizde yeni kurulan Güneykent Mahalle Muhtarlığı´nın seçimini yapıyoruz. Üç yerde seçim yapılacak. Yemişlik İlkokulu´nda 21 tane, Yöntem Okulu´nda 5, belediye sosyal tesislerinde de 6 sandığımız bulunmaktadır. Toplam 10 bin 410 seçmenimiz var. Şu ana kadar herhangi bir problem olmaksızın vatandaşlar gelip oyunu kullanıyor. 24 aday var, hepsine de başarılar diliyorum, kim kazanırsa Allah mahallemize, ilimize hayırlı uğurlu etsin" dedi.

Oy kullanmaya gelen Tekin Güleç, "Depremden dolayı bu mahalle kurulduğu için burada siyasi bir eksiklik vardı, muhtarın kendisi eksikti. Onun da bu seçimde o eksikliğinin giderileceğine inanıyoruz. İnşallah buradaki bütün eksiklikleri de görerek son noktayı koyar diye düşünüyorum" diye konuştu.

Mehmet Gökçeer ise, "Depremden sonra devletimizin burada TOKİ konutları olarak yaptığı evlere göçtük. Çok modern, çok güzel bir mahalle oldu şimdi de muhtar seçimleri yapılıyor. Seçilecek muhtara hayırlı olsun. Oyumuzu da huzur içerisinde kullandık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2023-03-05 14:03:21



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