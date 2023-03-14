Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte zorlandı.

Elazığ'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyu süren ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bölge halkı da şemsiyeyle yağıştan korunmaya çalıştı. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-14 17:43:04



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