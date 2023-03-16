Elazığ'da yağış sonrası istinat duvarı çöktü

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da sağanak etkili olurken, yolda istinat duvarının bir kısmı çöktü.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarının ardından kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çaydaçıra Mahallesi'nde binaların arasında kalan yolda, istinat duvarının bir kısmı çöktü. İhbarla gelen ekipler, bölgede çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-03-16 14:44:45
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