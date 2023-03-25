Elazığ'da sağanak; Elazığ- Malatya karayolu bir süre ulaşıma kapandı



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ElazığMalatya karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü´nce; Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için yapılan sağanak uyarısının ardından, Elazığ´da sağanak yağış etkisini gösterdi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte ElazığMalatya karayolunun bir bölümünde su birikmesi sonucu yol, trafiğe kapatıldı. Tofaş Kavşağı´ndan Malatya'ya doğru olan istikamette tedbir amaçlı kapatılan yol, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-25 21:21:46



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