Elazığ'da sağanak; Elazığ- Malatya karayolu bir süre ulaşıma kapandı

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ElazığMalatya karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü´nce; Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için yapılan sağanak uyarısının ardından, Elazığ´da sağanak yağış etkisini gösterdi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte ElazığMalatya karayolunun bir bölümünde su birikmesi sonucu yol, trafiğe kapatıldı. Tofaş Kavşağı´ndan Malatya'ya doğru olan istikamette tedbir amaçlı kapatılan yol, yapılan çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-03-25 21:21:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.