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        Lastiği patlayan tur midibüsü yağmur suyu kanalına düştü: 13 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:47
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        Lastiği patlayan tur midibüsü yağmur suyu kanalına düştü: 13 yaralı
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        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da lastiği patlayan tur midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü, 2´si ağır 13 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ElazığKeban karayolunun 30´uncu kilometresinde meydana geldi. Y.P. yönetimindeki 38 JM 709 plakalı tur midibüsü, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

        2023-08-23 20:45:17

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