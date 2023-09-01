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        Yaralı, ambulansta müdahale edilirken öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:01
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        Yaralı, ambulansta müdahale edilirken öldürüldü
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        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 2 grubun silahlı kavgasında Cumhur Kaya (26) öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaya'nın yaralı babası Hüseyin Kaya'ya (57) ise sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında, ambulansa gelen şüpheli, ateş etti. Baba ve oğlunun öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, öğleden sonra Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cumhur Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde olan Hüseyin Kaya'yı alıp taşıdıkları ambulansta müdahale ederken, karşı taraftan 1 şüpheli gelip tabancayla yaralıya ateş etti. Ambulanstaki Hüseyin Kaya da yaşamını yitirirken, diğer yaralı ise başka bir ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Merkez Tekin YALÇINKAYA

        2023-09-01 17:59:51

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