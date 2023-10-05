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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ'da cenazeye katıldı

        CUMHURBAŞKANIYardımcısı Cevdet Yılmaz, kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden eski AK Parti Elazığ milletvekilli Tahir Öztürk'ün (73) cenazesine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:57 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:00
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ'da cenazeye katıldı
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        CUMHURBAŞKANIYardımcısı Cevdet Yılmaz, kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden eski AK Parti Elazığ milletvekilli Tahir Öztürk'ün (73) cenazesine katıldı.

        Elazığ'da 23 ve 26'ncı dönem AK Parti milletvekili olarak görev yapan Tahir Öztürk, 3 Ekim'de Ankara´da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk için Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ömer Toraman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından asri mezarlığa defnedildi.

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