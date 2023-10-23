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        Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

        ELAZIĞ'dadepremde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:50
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        Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
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        ELAZIĞ'dadepremde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da, ağır hasar aldığı için boşatılan yapıların yıkımı sürüyor. Sürsürü Mahallesi'nde ağır hasar gören 4 katlı bina, çevre güvenliği alındıktan sonra ekiplerce yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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