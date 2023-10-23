Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
ELAZIĞ'dadepremde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Giriş: 23.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:50
ELAZIĞ'dadepremde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da, ağır hasar aldığı için boşatılan yapıların yıkımı sürüyor. Sürsürü Mahallesi'nde ağır hasar gören 4 katlı bina, çevre güvenliği alındıktan sonra ekiplerce yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.