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        SOLOTÜRK´ten Elazığ´da selamlama uçuşu

        HAVAKuvvetleri´nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümünde Elazığ´da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:40
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        SOLOTÜRK´ten Elazığ´da selamlama uçuşu
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        HAVAKuvvetleri´nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümünde Elazığ´da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

        Valilik meydanında, Cumhuriyetin 100´üncü yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Hava Kuvvetleri´nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Selamlama uçuşunda, izleyiciler pilotların yaptığı manevralara alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi. Gösterinin ardından Valilik, 8´inci Kolordu Komutanlığı ve Elazığ Belediyesi Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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