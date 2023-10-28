SOLOTÜRK´ten Elazığ´da selamlama uçuşu
HAVAKuvvetleri´nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümünde Elazığ´da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
HAVAKuvvetleri´nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümünde Elazığ´da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Valilik meydanında, Cumhuriyetin 100´üncü yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Hava Kuvvetleri´nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Selamlama uçuşunda, izleyiciler pilotların yaptığı manevralara alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak karşılık verdi. Gösterinin ardından Valilik, 8´inci Kolordu Komutanlığı ve Elazığ Belediyesi Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.