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        CHP Genel Başkanı Özel: Milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam

        CUMHURİYETHalk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla insanların düştüğü durumladır. Türkiye´de büyük bir ekonomik kriz vardır. Sen başta emekliler olmak üzere emekçileri ve emeklileri büyük sıkıntı içinde bıraktın. Elazığ´dan sesleniyoruz Erdoğan, milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. Tutturmuş bir DEM, Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir parti, o söylediği DEM Parti ayrı bir parti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:47 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:50
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        CHP Genel Başkanı Özel: Milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam
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        CUMHURİYETHalk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla insanların düştüğü durumladır. Türkiye´de büyük bir ekonomik kriz vardır. Sen başta emekliler olmak üzere emekçileri ve emeklileri büyük sıkıntı içinde bıraktın. Elazığ´dan sesleniyoruz Erdoğan, milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. Tutturmuş bir DEM, Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir parti, o söylediği DEM Parti ayrı bir parti" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tunceli´nin Nazimiye ilçesinde merhum Tunceli Milletvekili Kamer Genç için düzenlenecek anma programına katılmak üzere, bugün Elazığ´a geldi. Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özel, burada yaptığı açıklamada, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade ederek, "Biz siyasette Kamer Genç gibi dürüst, korkusuz ve söylediği sözü zamana bırakan ama hiçbir zaman haksız çıkmayan ilkeli siyasetimizle varız. Sizlerle beraberiz. Biz Kamer ağabeyimizle de, tüm CHP´lilerle de, Tunceli ve Elazığlılarla gurur duyuyoruz. Bundan sonra da hep birlikte olacağız. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan´a sesleniyorum. Sürekli polemik yapmak istiyor, kavga çıkarmak istiyor. Sürekli olmadık yalanlarla iftiralarla partimizi bir araya getirmek istiyor. İstiyor ki onunla kavga edelim. Bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla insanların düştüğü durumladır. Türkiye´de büyük bir ekonomik kriz vardır. Sen başta emekliler olmak üzere emekçileri ve emeklileri büyük sıkıntı içinde bıraktın" dedi.

        `EMEKLİNİN 10 BİN LİRA MAAŞI KİMSEYE YETMİYOR´

        Özel, konuşmasında partisinin görünmeyen anlaşmalarının olmadığını ifade ederek, "Elazığ´dan sesleniyoruz Erdoğan, milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. Tutturmuş bir DEM... Cumhuriyet Halk Partisi ayrı bir parti, o söylediği DEM Parti ayrı bir parti. Bize ziyarete geldiler, dedik ki `Ne görüyorsanız burada. Açık açık gözünüzün önünde´. CHP´nin milletin görmediği hiçbir anlaşması hiçbir angajmanı hiç kimseyle bir ilişkisi yok. Herkes gözler önündedir. Ancak tutturmuş bir DEM, DEM´i bırak da zamma bak. 10 bin lira yaptığın emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce sen emekliye en az bir asgari ücret ver. Ondan sonra gel sen bizimle uğraş. Bana diyorsun ki ` Özgür Efendi´, efendiliğimi bozmadan sana sesleniyorum. Millet aç, millet yoksul, en düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme. Seninle muhatap olmuyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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