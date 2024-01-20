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        Keban Kaymakamı Atalık, Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerini ziyaret etti

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:44
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        Keban Kaymakamı Atalık, Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerini ziyaret etti
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerini ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Seçkin, tesislerde geçen yılın verimli geçtiğini belirterek, "Alabalık sağımı döneminde 1400 anaç alabalıktan yaklaşık 3 milyon civarında yumurta elde edildi. Bu yumurtalardan 2 milyon civarında yavru alabalık üretimi gerçekleştirildi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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