Keban Kaymakamı Atalık, Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerini ziyaret etti
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerini ziyaret etti.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim Tesislerini ziyaret etti.
Kaymakam Atalık, ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Seçkin, tesislerde geçen yılın verimli geçtiğini belirterek, "Alabalık sağımı döneminde 1400 anaç alabalıktan yaklaşık 3 milyon civarında yumurta elde edildi. Bu yumurtalardan 2 milyon civarında yavru alabalık üretimi gerçekleştirildi." dedi.
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