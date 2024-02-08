Uzman çavuş, 1 ay önce evlendiği eşini öldürdü (2)
ŞÜPHELİYAKALANDI
Elazığ'da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'u (32) tabanca ile vurarak öldüren uzman çavuş M.C. yakalandı. Elazığ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.C. isimli şahıs, nişanlısı (resmi nikahlı) M.C. isimli şahıs tarafından tabanca ile vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şüpheli M.C. isimli şahıs, olayda kullandığı silah ile birlikte kolluk birimlerimizce kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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