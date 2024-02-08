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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü

        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:45 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:07
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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü
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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü.

        Olgunlar Mahallesi'nde özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32) hastane önüne gelen uzman çavuş eşi M.C. ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.C, eşine silahla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Demir'in cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

        Polis ekiplerince kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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