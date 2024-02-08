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        Uzman çavuş, 1 ay önce evlendiği eşini öldürdü

        ELAZIĞ'dafizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32), 1 ay önce nikahının kıyıldığı uzman çavuş O.D. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:20
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        Uzman çavuş, 1 ay önce evlendiği eşini öldürdü
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        ELAZIĞ'dafizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32), 1 ay önce nikahının kıyıldığı uzman çavuş O.D. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Olgunlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Fizyoterapi teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, 1 ay önce evlendiği uzman çavuş O.D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.D., belinden çıkardığı tabanca ile Burcu Demir'e ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracı ile kaçtı. Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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