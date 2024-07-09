Elazığ'da sağanak; altgeçitte mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı

ELAZIĞ'da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla dolan altgeçitte mahsur kalan anne ve iki çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı esnaflar da zemin katlarda bulunan iş yerlerine suyun gitmemesi için çekpaslarla önlem aldı. Merkez Bosna Hersek Bulvarı girişinde bulunan altgeçitte 23 BK 951 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan anne ve iki çocuğu, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlarından çıkarılan anne ve çocukları, tedbir amaçlı bir süre ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Belediye ekipleri ise cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışma başlattı.