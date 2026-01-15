Habertürk
        Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 15.01.2026 - 17:59 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:59
        Elazığ'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AZ 338 plakalı kamyonet, Elazığ-Malatya kara yolu Hankendi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

