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        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ali Çiğci öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:49 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:55
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        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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        ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ali Çiğci öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu, Karakoçan ilçesi Başyurt mevkiinde meydana geldi. Ali Çiğci’nin kontrolünü yitirdiği 23 ADJ 043 plakalı otomobil yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Çiğci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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