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        Süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocukları, polis ekipleri fark ederek kurtardı

        ELAZIĞ'da serinlemek için girdikleri süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğu, polis ekipleri fark edip kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:04 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:05
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        Süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocukları, polis ekipleri fark ederek kurtardı
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        ELAZIĞ’da serinlemek için girdikleri süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğu, polis ekipleri fark edip kurtardı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi’ndeki Kültür Park’ta meydana geldi. Serinlemek için parktaki süs havuzuna giren biri Down sendromlu 3 çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada parkta devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, çocukların çırpındığını fark ederek suya girdi. Havuzdan çıkarılan çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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