Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da sağanak ve dolu kayısı bahçelerire zarar verdi

        ELAZIĞ'ın Keban ve Baskil ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kayısı bahçeleri zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da sağanak ve dolu kayısı bahçelerire zarar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'ın Keban ve Baskil ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kayısı bahçeleri zarar gördü.

        Kentte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyü yolunu su bastı. Yol zarar görürken, Baskil ilçesinde de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Zeyve, Resulkahya ve Yukarı Kuluşağı köylerinde kayısı bahçeleri zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Ağın'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Ağın'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Doğal gazdan zehirlenen Can öldü, amcası ve dedesi tedaviye alındı
        Doğal gazdan zehirlenen Can öldü, amcası ve dedesi tedaviye alındı
        Elazığ'da doğal gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Elazığ'da doğal gazdan zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Elazığ'da Akçakiraz Gençlik Merkezinde sanatsal eğitim alan öğrenciler yete...
        Elazığ'da Akçakiraz Gençlik Merkezinde sanatsal eğitim alan öğrenciler yete...
        Elazığ'da "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı
        Elazığ'da "6. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı