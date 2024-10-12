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        Okul bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        ELAZIĞ'da10 metre yükseklikteki istinat duvarından okul bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:45
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        Okul bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        ELAZIĞ'da10 metre yükseklikteki istinat duvarından okul bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Beyzade Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 42 B 9039 plakalı otomobil, 10 metre yükseklikteki istinat duvarından Abdullah-Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesine düşerek ters döndü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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