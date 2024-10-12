Okul bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Beyzade Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 42 B 9039 plakalı otomobil, 10 metre yükseklikteki istinat duvarından Abdullah-Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesine düşerek ters döndü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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