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        Elazığ'da kaçak ve sahte içki ile uyuşturucu ele geçirildi; 8 gözaltı

        ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak ve sahte içki ile uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 20:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 20:50
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        Elazığ'da kaçak ve sahte içki ile uyuşturucu ele geçirildi; 8 gözaltı
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        ELAZIĞ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak ve sahte içki ile uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. 

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Koruk ve Dambüyük köylerindeki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 8 bin 740 litre kaçak dökme şarap, 260 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 5 litre etil alkol, 5 litre el yapımı rakı, 2 litre el yapımı viski, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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