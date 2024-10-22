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        Koşarak yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı

        ELAZIĞ'da koşarak yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:35
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        Koşarak yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı
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        ELAZIĞ'da koşarak yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı S.A. (24) adlı kadın, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. C.Ç. yönetimindeki şehir içi belediye otobüsü, yol kenarında park halindeki araçların arasından koşarak karşıya geçmeye çalışan S.A.'ya çarptı. S.A., savrularak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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