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        İneğe çarpan otomobilde yaralanan kadın, kurtarılamadı

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ineğe çarpan otomobilde yaralanan Düriye Günebakan (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:05
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        İneğe çarpan otomobilde yaralanan kadın, kurtarılamadı
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        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ineğe çarpan otomobilde yaralanan Düriye Günebakan (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 20 Ekim akşamı Karakoçan-Yayladere kara yolu, Yalıntaş köyü mevkisinde medyana geldi. Mehmet Selim B. (65) idaresindeki 34 TF 3220 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek öldü, otomobildeki Mehmet Selim B., Düriye Günebakan ve Ceylan Z. (38) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıç Durumu ağır olan Düriye Günebakan, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Günebakan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk annesi Günebakan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Cenaze, ilçeye bağlı Doğanoğlu köyünde toprağa verilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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