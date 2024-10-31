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        Tavuk çiftliğinde kalorifer kazanında patlama: 1 ölü

        ELAZIĞ'da, bir tavuk çiftliğinde kalorifer kazanında meydana gelen patlamada Suriye uyruklu işçi Muhammed El Necm (29) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:25
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        Tavuk çiftliğinde kalorifer kazanında patlama: 1 ölü
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        ELAZIĞ’da, bir tavuk çiftliğinde kalorifer kazanında meydana gelen patlamada Suriye uyruklu işçi Muhammed El Necm (29) hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Alaca köyünde meydana geldi. Tavuk çiftliğine ait kalorifer kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Köylülerin ihbarı üzerine çiftliğe sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, çiftlikte işçi olarak çalışan Muhammed El Necm’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammed El Necm’in cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

        Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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