Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
ELAZIĞ'da, Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ’da, Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.04’te, merkez üssü Elazığ kent merkezi olan 5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 16.22 kilometre derinliğinde olan depremle birlikte paniğe kapılan vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.