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        Muhabir kız arkadaşını ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu

        ELAZIĞ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi (25) ensesinde vurarak ağır yaralayan Vahap Selim Çetin (26), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:48 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:50
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        Muhabir kız arkadaşını ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu
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        ELAZIĞ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi (25) ensesinde vurarak ağır yaralayan Vahap Selim Çetin (26), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

        Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        AĞABEYİ DE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞTİ

        Öte yandan Vahap Selim Çetin'in (29) ağabeyi Halil Çetin de temmuz ayında kız arkadaşı Rukiye Yıldırım'ı (29) Hazar Gölü kıyısında bir aracın içerisinde tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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