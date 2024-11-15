Muhabir kız arkadaşını ağır yaralayıp, intihar etti (2)

Elazığ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi ensesinde vurarak ağır yaraladıktan sonra gittiği Akçakiraz beldesinde aynı silahla intihara kalkışan Vahap Selim Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Çetin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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