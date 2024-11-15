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        Muhabir kız arkadaşını ağır yaralayıp, intihar etti (2)

        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİElazığ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi ensesinde vurarak ağır yaraladıktan sonra gittiği Akçakiraz beldesinde aynı silahla intihara kalkışan Vahap Selim Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:15
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        Muhabir kız arkadaşını ağır yaralayıp, intihar etti (2)
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        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

        Elazığ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi ensesinde vurarak ağır yaraladıktan sonra gittiği Akçakiraz beldesinde aynı silahla intihara kalkışan Vahap Selim Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Çetin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Semra Demirelli’nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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