İş makinesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Bingöl kara yolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Mevlüt Polat yönetimindeki 23 KB 399 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan M.H.B. (18) idaresindeki iş makinesine çarptı. Polat, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Polat, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Mevlüt Polat’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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