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        Nefes borusuna portakal parçası kaçan müşterisini Heimlich manevrası ile kurtardı

        ELAZIĞ'da, market sahibi Nizamettin Adağa, yediği portakal nefes borusuna kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:00
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        Nefes borusuna portakal parçası kaçan müşterisini Heimlich manevrası ile kurtardı
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        ELAZIĞ’da, market sahibi Nizamettin Adağa, yediği portakal nefes borusuna kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yazıkonak beldesindeki bir markette meydana geldi. Bir müşterinin yediği portakal, nefes borusuna kaçtı. Çevredekilerden sırtına vurmalarını isteyen müşteri, kasa kısmında bekleyen market sahibi Nizamettin Adağa’nın yanına geldi. Adağa, müşterisine ‘Heimlich manevrası’ yaparak nefes borusunu tıkayan portakal parçasının çıkmasını sağladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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