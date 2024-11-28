Nefes borusuna portakal parçası kaçan müşterisini Heimlich manevrası ile kurtardı

Olay, dün akşam saatlerinde Yazıkonak beldesindeki bir markette meydana geldi. Bir müşterinin yediği portakal, nefes borusuna kaçtı. Çevredekilerden sırtına vurmalarını isteyen müşteri, kasa kısmında bekleyen market sahibi Nizamettin Adağa’nın yanına geldi. Adağa, müşterisine ‘Heimlich manevrası’ yaparak nefes borusunu tıkayan portakal parçasının çıkmasını sağladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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