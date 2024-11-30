Elazığ'da halı sahadaki kavga kamerada

Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Halı saha maçı sonunda taraflar arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. 2 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle hafif yaralanırken, çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.