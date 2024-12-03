Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyü mevkisinde meydana geldi. S.K. idaresindeki TIR ile Ahmet Yılmaz'ın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Yılmaz ağır yaralanırken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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