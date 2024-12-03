Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı

        ELAZIĞ'ınKovancılar ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Yılmaz hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'ınKovancılar ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ahmet Yılmaz hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyü mevkisinde meydana geldi. S.K. idaresindeki TIR ile Ahmet Yılmaz'ın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Yılmaz ağır yaralanırken, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!
        Ayhan Bora Kaplan davasında karar!
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        Fransa'da hükümet düşer mi?
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        Kız kardeşinin başını kesmişti! Baltalı caniye son sözü soruldu!
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Noel Baba'nın gizemli evi: Kuzey Kutbu’nu neden seçti?
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Trump'tan Trudeau'ya: Kanada 51. eyalet olsun
        Oscar'dan umudu yok
        Oscar'dan umudu yok
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"
        "Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...
        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...
        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da ağaçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da ağaçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da halı sahadaki kavga kamerada
        Elazığ'da halı sahadaki kavga kamerada
        Elazığ'da "27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi
        Elazığ'da "27. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi
        Elazığ'da 1407 deprem konutu için kura çekildi
        Elazığ'da 1407 deprem konutu için kura çekildi