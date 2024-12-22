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        Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü

        ELAZIĞ'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, tarihi Harput Mahallesi'ni beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:35
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        Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi beyaza büründü
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        ELAZIĞ’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, tarihi Harput Mahallesi’ni beyaza bürüdü. Kar altındaki tarihi yapılar, güzel görüntüler oluşturdu.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla, 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı. Birçok tarihi yapı, kar örtüsü altında kaldı. Mahallede güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu; Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, Tunceli ve Bingöl çevrelerininse karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, gece ve sabah saatlerindeyse buzlanma ve don olayıyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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