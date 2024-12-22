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        Elazığ'da işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın: 3 yaralı

        ELAZIĞ'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:15
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        Elazığ'da işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın: 3 yaralı
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        ELAZIĞ’da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 işçi yaralandı, 1 işçi de dumandan etkilendi.

        Yangın, akşam saatlerinde Yurtbaşı beldesinde, Cumhuriyet Mahallesi Bahçe Kümeevleri mevkisinde bulunan bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 işçi, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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