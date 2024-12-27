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        Elazığ'da 106 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:45
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        Elazığ'da 106 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 30, ilçelerden Maden’de 9, Keban’da 4, Palu’da 13 ve Sivrice’de 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 97 araç ve 120 personelle köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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