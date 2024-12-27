Elazığ'da 106 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 30, ilçelerden Maden’de 9, Keban’da 4, Palu’da 13 ve Sivrice’de 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 97 araç ve 120 personelle köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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