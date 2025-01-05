Şehit Fethi Sekin, Elazığ'da mezarı başında anıldı

İZMİR’de 8 yıl önce adliyeye yönelik terör saldırısını önleyen ve çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Elazığ’ın Baskil ilçesindeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde mezarı başında anıldı. Anma programına Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, meslektaşları, siyasi parti temsilcileri ve Fethi Sekin'in yakınları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın duasıyla devam etti. Protokol mensuplarının şehidin mezarına karanfil koymasının ardından, anma programı Şehit Fethi Sekin Külliyesi’nde devam etti.

‘ONUR VE ŞEREF DUYUYORUM’

Şehit polis Fethi Sekin'in dayısı Hikmet Kürüm, burada yaptığı konuşmada, “Yeğenim beylik silahıyla havaya 2 el ateş açıp önce kalabalığı dağıttı, daha sonra teröristlerle çarpışarak saldırıyı bertaraf edip, şehit oldu. Dayısı olarak onur ve şeref duyuyorum. Bu memleket kolay kazanılmadı. Sakarya'da, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de verdiğimiz şehitlerle var oldu. Devletimiz, milletimiz için her daim hazırız” dedi.