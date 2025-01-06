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        Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

        ELAZIĞ'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Hazarbaba Kayak Merkezi'nde yolda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:25
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        Elazığ'da kayak merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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        ELAZIĞ’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Hazarbaba Kayak Merkezi’nde yolda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Elazığ’da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda bazı araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla gece saatlerinde mahsur kalan araçlar kurtarılarak, güvenli şekilde ilerlemeleri sağlandı.

        Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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