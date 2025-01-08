Binanın 3'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 2628’inci Sokak'taki 3 katlı Doğa Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Burak Ç., apartmanın 3'üncü katındaki dairesinin penceresinden dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Ç., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak Ç.'nin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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