Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Binanın 3'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralandı

        ELAZIĞ'da apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen Burak Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:04 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binanın 3'üncü kat penceresinden düşerek ağır yaralandı
        ABONE OL

        ELAZIĞ'da apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen Burak Ç. (19), ağır yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 2628’inci Sokak'taki 3 katlı Doğa Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Burak Ç., apartmanın 3'üncü katındaki dairesinin penceresinden dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Ç., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak Ç.'nin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri

        Benzer Haberler

        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müzedeki fincan sayısı 7 bini geçti
        Kırk yıllık hatırın yad edildiği müzedeki fincan sayısı 7 bini geçti
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu yeni Hükümet Konağı inşaatını inceledi
        Elazığ Valiliğinden kentte sahnelenecek "Evlilik Komedisi" adlı tiyatro oyu...
        Elazığ Valiliğinden kentte sahnelenecek "Evlilik Komedisi" adlı tiyatro oyu...
        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre görevine başladı
        Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre görevine başladı
        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği kentteki bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı